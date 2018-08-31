Ученые рассказали о скорой климатической точке невозврата

Эксперты из Утрехтского университета проверили, помогают ли человечеству спасать планету меры, о которых страны договорились, подписав Парижское соглашение.

Ученые провели модуляцию и установили, ситуация за прошедший период ухудшилась. Теперь требуется менять "скорость" спасения Земли. Так, убеждены специалисты, у людей есть максимум 17 лет, после этого наступит климатическая точка невозврата. Также все эти годы людям придется много работать, заменяя источники энергии, которые выделяют углекислый газ. Необходимо, чтобы каждый год их становилось на два процента меньше. Пока за все годы работы соглашения изменения составили 3,6%.

Если же все 17 лет мир будет сидеть сложа руки, то точка невозврата наступит раньше. Причем эксперты ориентировались лишь на данные по уровню углекислого газа. Они не брали в расчет воздействие других летучих элементов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что стратегическая цель Парижского соглашения — удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах "намного ниже" 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и "приложение усилий" в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Отметим, что Россия настояла на том, что в Парижское соглашение включены статьи, закрепляющие адекватный учет лесного фактора и значение глобальной адаптации всех стран к изменениям климата.

Читайте также:

США вышли из Парижского соглашения по климату