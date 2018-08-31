США решились на резкую эскалацию в отношениях с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп решил продолжить санкционную политику в отношении китайских товаров. Общая сумма пошлин составит 200 млрд долларов, пишет Bloomberg, подкрепляя слова ссылками на 6 источников.
Издание отмечает, 6 сентября истекает срок, отведенный Трампом на сбор замечаний от бизнеса и общественности по поводу пошлин. Далее будут введены пошлины в отношении Китая. Они затронут различные товары.
Трамп, которого в беседе попросили прокомментировать сведения, подчеркнул: источники "не сильно ошибаются", кроме того, он обрушился с критикой на власти страны из-за того, что они специально снижают курс юаня.
Также в сообщении отмечено: новые пошлины станут "серьезной эскалацией" в торговой войне меж Пекином и Вашингтоном.
Фото: Pravda.Ru
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