В сети появился архив материалов Библиотеки Клинтона на тему согласования российским президентом Борисом Ельциным кандидатуры своего будущего преемника, Владимира Путина, с американским коллегой Биллом Клинтоном.
Таким образом, стали известны подробности переговоров Бориса Ельцина и Билла Клинтона о выборе преемника главы российского государства. Сотрудники библиотеки Клинтона, в частности, обнародовали письмо, в котором Ельцин отчитывается перед Клинтоном о том, что после долгих поисков остановился на подходящем преемнике.
По его словам, таким человеком может стать Владимир Путин. Ельцин рассказал своему американскому коллеге, что выбранный им человек — надежный и сильный, очень общительный и легко находит общий язык с другими людьми.
Как говорил Ельцин, он "убежден, что он будет поддержан в качестве кандидата (в президенты) в 2000 году". Он также предлагает Клинтону лично встретиться и пообщаться с Путиным для того, чтобы составить собственное мнение о том, что он за человек.
При этом тогдашний президент РФ обозначил будущую кандидатуру преемника как личность с твердым характером, который в курсе всего, что происходит под его контролем.
В документе также говорится, что Ельцин в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года назвал причины, согласно которым и сделал выбор в пользу Владимира Путина в качестве своего преемника.
Ельцин пояснил Клинтону, что потратил много времени на то, "чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году". Он отметил, что "изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем… Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера".
Тогда же прозвучало заявление о том, что кандидатура Путина будет поддержана на выборах в 2000 году. Со своей стороны, Клинтон дал понять, что уже в прошлом "имел хорошие контакты с господином Путиным" во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Окленде. По словам американского лидера, он произвел на него впечатление очень умного человека.
Ельцин добавил, что Путин обладает "внутренним стержнем" и сделает все возможное в рамках закона, чтобы победить. после чего продолжит линию предшественника на развитие демократии и экономики, а также расширит контакты России.
Отметим, что в этой же стенограмме есть упоминания о Чечне, о том, что не стоит доверять коммунистам, поскольку они будут претендовать на Крым и просьбы финансирования избирательной кампании. Сумма запрашиваемого транша составляла 2, 5 миллиарда долларов.
Стоит добавить, что российский президент Борис Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра девятого августа 1999 года. Уже 16 августа он был утвержден в должности главы правительства. При этом Ельцин рассказал россиянам, что именно Путин станет тем человеком, который сможет "консолидировать общество". 26 марта 2000 года Владимир Путин выиграл выборы главы государства
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