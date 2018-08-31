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Источник Правда.Ру

Россия призвала США покончить с украинским пиратством

Мир

Вашингтон покрывает украинское пиратство. Об этом заявило российское посольство в американской столице и призвало власти страны перестать укрывать "бесчинствующих на Азовском море подопечных".

Россия призвала США покончить с украинским пиратством. 391423.jpeg

Также в сообщении, оно появилось на странице посольства РФ в Facebook, был призыв к началу переговоров о судьбе граждан РФ, находящихся в тюрьмах США.

В тексте сказано, что госдеп США в лице Хизер Нойерт "озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море". Российские дипломаты подчеркнули, что речь идет именно об остановках, а не о арестах или же задержаниях, причем никаких названий не указано. А вот факт украинского пиратства, полагают в посольстве, замалчивается. Так, украинские пограничнике захватили траулер "Норд". Его команда — крымские рыбаки, которые являются гражданами РФ.

Кроме того, в заявлении отмечено, что Госдеп никак не комментирует и факт задержания в херсонесском порту танкера "Механик Погодин" с 12 членами экипажа.

На этом фоне американская сторона "генерирует" различные обвинения, адресуя их Москве. Все это делается, полагают в посольстве РФ, чтобы переключить внимание от нарушения прав человека со стороны своих сателлитов, а также на своей территории.

Так, одна из последних жертв "правосудия по-американски" — Мария Бутина. Ее арестовали по надуманным обвинениям, после чего заключили в тюрьму.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что 15 июля года полиция Вашингтона задержала Бутину по подозрению в работе иностранным агентом в пользу РФ. В сообщении минюста отмечается, ей предъявлено обвинение в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента Российской Федерации без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны.

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Темы США и Россия Азовское море США вступаются украинское пиратство
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