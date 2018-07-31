Названы имена погибших в Центральной Африке россиян

Agence France-Presse сообщило, что в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян. Их тела обнаружили в ночь с понедельника на вторник недалеко от города Сибута.

У убитых были при себе пресс-карты. Сообщается, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали там документальный проект о работе частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщили телеканал "Дождь".

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В свою очередь, агентство "Интерфакс" сообщает со ссылкой на источник в полиции Центральноафриканской республики, что у погибших найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера.

"Пока личности убитых не установлены, но при них найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера", - сказал собеседник агентства.