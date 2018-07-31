Кувейт одобрил идею США об "арабском НАТО"

Идею создания альянса Штатов с Ближним Востоком одобрили в Кувейте. Об этом заявил первый заместитель главы МИД эмирата Халед аль-Джаралла, сообщает ТАСС.

Фото: www.nato.int

"Кувейт ознакомлен с идеями... о [создании] стратегического альянса в регионе Ближнего Востока, этот [вопрос] приветствуется и изучается руководством страны", - рассказал Халед аль-Джаралла.

Он также добавил, что намерен связаться с американскими представителями для "получения разъяснений".

В новый союз, который намерены создать Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, должны войти шесть стран - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, а также Египет и Иордания. Его главная цель - противодействие Ирану.

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