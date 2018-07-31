Финны придумали, за что еще можно наказать Россию

Привлечь Москву к ответственности за экологические преступления. С такой инициативой выступила финскоязычная Helsingin Sanomat.
Журналистам не понравилось, что РФ "загрязняет" воды Балтийского моря, а также то, что мир закрывает на это глаза, позволяя Москве больше, чем положено.
По информации издания, в Финском заливе активно цветут сине-зеленые водоросли, несмотря на то, что удобрений в воду попадает немного. В основном, считают авторы материала на страницах Helsingin Sanomat, российская сторона виновна в происходящем.
Дело в том, что из-за хозяйств, разводящих птиц на Карельском перешейке, фосфор попадает в воды залива, а это ускоряет "процесс эвтрофикации Балтийского моря". Кроме того, в городах из-за прохудившихся канализаций фосфор также проникает в воду.
До введения санкций международные организации помогали решать эти проблемы, однако сейчас все проекты закрыты, а ответственность полностью легла на плечи Москвы.
В этом контексте следует упомянуть, что в начале месяца немецкие и финские исследователи отмечали: в Балтийском море становится все больше "бескислородных" зон из-за слива туда бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод.
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