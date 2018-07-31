CNN рассказала об экономической атаке России на США

Россия избавляется от основной части своих запасов американских долговых обязательств. За три месяца объем американских казначейских облигаций, принадлежащих России, сократился на 81 млрд долларов. Эта цифра составляет 84% от всех подобных активов, пишет CNN.

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Автор статьи предлагает два мотива такого поведения Москвы: желание России диверсифицировать свой портфель ценных бумал и попытка отомстить Вашингтону за санкции против российской алюминиевой компании "Русал".

«Особой тревоги это не вызывает», - заявил главный стратег по фиксированным доходам из компании «Дженни Кэпитал» Гай Ле Бас . Старший аналитик по Евразии из консалтинговой фирмы «Стратфор» Юджин Чаусовски согласен с такой точкой зрения. По его словам, отказ России от американских долговых обязательств «не имеет особого значения». «Если бы такой распродажей начал заниматься Китай, картина была бы совершенно иной», - сказал он.

По мнению аналитиков, скорее всего, российский Центробанк решил отказаться от американских облигаций из-за политического давления со стороны Кремля и из экономических соображений.

Такие действия России выводят на передний план давнюю обеспокоенность относительно того, что важный кредитор Америки может нанести ей ущерб, продав имеющиеся у него авуары. Эта тревога усиливается на фоне роста дефицита федерального бюджета и продолжающейся торговой войны с Китаем.

«Идея использовать авуары в иностранной валюте в качестве оружия для осуществления экономической атаки на Соединенные Штаты, скорее всего, нанесет существенный вред самому нападающему», - сказал Ле Бас.