В Иране сочли позором переговоры с США

Вести переговоры с Вашингтоном сейчас — позор и оскорбление. Таково мнение вице-спикера иранского парламента Али Мотахари.

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Это заявление прозвучало в контексте вчерашних слов американского лидера Дональда Трампа о том, что его встреча с иранским коллегой Хасаном Роухани может состояться и без дополнительных условий. Однако Трамп сразу оговорился, что инициатива должна быть от Тегерана.

Мотахари пояснил, что если бы Вашингтон не вышел из ядерной сделки, не восстановил санкции, то никаких препятствий для диалога двух стран бы не было.

Кроме того, представитель комитета по нацбезопасности и иранской внешней политики Алаэддин Боруджерди, беседуя с журналистами Al-Alam в контексте слов главы Белого дома, заявил: американцы не заслужили доверия.

Напомним, весной США вышли из соглашения с Тегераном по ядерной программе и восстановили санкции против страны, а также тех, кто ведет с ней бизнес. Остальные участники сделки осудили такое поведение.

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