Трамп отказался считать "сговор с Россией" преступлением

31 августа президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что приписываемый ему сговор с Россией с целью повлиять на результаты президентских выборов-2016, не является преступлением.

Трамп добавил, что, несмотря на то, что с правовой точки зрения это не преступление, обвинения бессмысленны, так как между ним и Россией никаких тайных соглашений не было

"Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", - написал Трамп в Twitter.

СМИ отмечают, что таким образом Трамп продублировал высказывания своего адвоката Рудольфа Джулиани: "Я тут изучал федеральный [уголовный] кодекс и пытался найти сговор как преступление. Сговор не является преступлением", - сказал защитник президента в интервью Fox News.

Больше года идет расследование о том, что Россия вмешалась в американские выборы с целью "протолкнуть" своего кандидата. Расследование ведет спецпрокурор Робер Мюллер. Трамп опровергает свои связи с Россией, и Россия утверждает, что к выборам она непричастна.