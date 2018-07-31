Украинские генералы поздравили бойцов видео про российскую армию

Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев оказался в центре скандала. Командующий силами ООС поздравил "подчиненных" с Днем Сил специальных операций 29 июля, материал опубликовали на странице ООС в Facebook. Оказалось, что текст был позаимствован из видео четырехлетней давности, сделанного для российских военных.

Фото: википедия

Прокомментировал ситуацию на просторах Facebook журналист "Радио Свобода" Лев Стек. Он подчеркнул, что пост-поздравление отмечают два факта: во-первых, он расположен на официальной странице ООС, во-вторых, воровство. Стек подчеркнул, что его не тронуло заимствование формы у американских, британских и французских армий, однако содержание, украденное у российского источника, ему было неприятно.

Журналист заявил, что "неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам их словами, их идеями и образами. Убежден, идеи украинской армии должны быть отличными. И, наконец, вряд ли такое приветствие слишком обрадует украинских спецназовцев". Завершая мысль, Стек попросил больше так не делать.

ООС ответили журналисту, сославшись на то, что это был троллинг. "Украинские спецназовцы и подразделения информационно-психологических операций, входящих в состав Объединенных сил, используют различные методы и способы в борьбе с российской армией", — написали в комментарии.

Полковник Сергей Кривонос подчеркнул, что сюжет ролика должен был помочь в борьбе с российской пропагандой, те, кому было адресовано видео, знали о "троллинге". Заключил свой ответ автор так: "Наша работа вполне оценена врагом и такими внимательными журналистами как Лев Стек".

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