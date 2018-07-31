Планы Трампа по экспорту газа в Европу сочли нереалистичными

Европа не собирается строить 11 новых терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), что противоречит словам президента США Дональда Трампа о том, что он получил "надежные обещания" от европейских коллег, пишет The Washington Post.

Фото: REX/Shutterstock

Эксперты по энергетике, опрошенные изданием, считают, что ЕС нецелесообразно строить 11 новых терминалов, так как имеющегося потенциала уже достаточно для обеспечения Европы.

Американский СПГ столкнётся с сильной конкуренцией со стороны «Северного потока - 2», «Турецкого потока» и проекта «Шах-Дениз - 2», а также крупнейших производителей сжиженного газа - Катара и Австралии, добавляет издание.

Отказ от строительства СПГ-терминалов расходится с заявлениями Трампа о данных ему "надежных обещаниях".

Сжиженный газ вынужден конкурировать с газом из России, где стоимость производства крайне низкая. Кроме того, стоимость поставок газа через газопровод гораздо ниже, чем стоимость сжижения газа, его транспортировки на специальном танкере и превращения его снова в газообразную форму. При этом среди производителей сжиженного газа имеет место сильная конкуренция. Крупнейшие страны - производители СПГ - Катар и Австралия - будут конкурировать с США даже после запуска новых американских инфраструктурных объектов для экспорта, резюмирует автор The Washington Post.