Планы Трампа по экспорту газа в Европу сочли нереалистичными

Европа не собирается строить 11 новых терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), что противоречит словам президента США Дональда Трампа о том, что он получил "надежные обещания" от европейских коллег, пишет The Washington Post.
Эксперты по энергетике, опрошенные изданием, считают, что ЕС нецелесообразно строить 11 новых терминалов, так как имеющегося потенциала уже достаточно для обеспечения Европы.
Американский СПГ столкнётся с сильной конкуренцией со стороны «Северного потока - 2», «Турецкого потока» и проекта «Шах-Дениз - 2», а также крупнейших производителей сжиженного газа - Катара и Австралии, добавляет издание.
Отказ от строительства СПГ-терминалов расходится с заявлениями Трампа о данных ему "надежных обещаниях".
Сжиженный газ вынужден конкурировать с газом из России, где стоимость производства крайне низкая. Кроме того, стоимость поставок газа через газопровод гораздо ниже, чем стоимость сжижения газа, его транспортировки на специальном танкере и превращения его снова в газообразную форму. При этом среди производителей сжиженного газа имеет место сильная конкуренция. Крупнейшие страны - производители СПГ - Катар и Австралия - будут конкурировать с США даже после запуска новых американских инфраструктурных объектов для экспорта, резюмирует автор The Washington Post.
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