Самолет-разведчик США намечал цели в Крыму и на Кубани

Черноморское побережье России вновь стало объектом пристального внимания американцев, приславших туда очередного разведчика RC-135V.
Как пишет Aircraft Spots, RC-135V был замечен у побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, а также возле западных районов полуострова.
Подобного рода инциденты заставляют министерство обороны России усилить системы ПВО в Крыму за счет поставок ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
Правда, при всем этом конгресс США озабочен жалобами американских ВВС на проблемы c самолетами разведки C-135 и ОС-135. "Они совершают разведывательные полеты над территорией России по Договору об открытом небе и часто ломаются" - так звучит официальная версия военных
По данным Defense News, Конгресс потребовал отчета от главы ВВС США Хизер Уилсон, призвав ее изучить проблемы ОС-135 из-за плохого обслуживания со стороны технических служб. В небе России, по их мнению, ломаться категорически неудобно.
Не так давно дрон RQ-4B Global Hawk пролетел вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и берегов с противоположной стороны.
Практически каждый месяц патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon ведет разведку вблизи Севастополя и южного побережья Крыма. А один из беспилотников США не только совершил полет вдоль границы Донбасса, а также отметился возле стыка Харьковской области и России.
Предметом изучения американцев является военнная инфраструктура Крыма, пояснил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Он также напомнил, что на полуострове находится смешанная авиадивизия, развернута мощная межвидовая группировка. Крым укреплен и превращен в крепость".
Напомним, военный эксперт Александр Дробышевский ранее сообщал, что "целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств нашей противовоздушной обстановки".
"Американцы и европейцы в сложившихся условиях пытаются сидеть на границах России безвылазно. Подобной активности не наблюдалось даже в разгар противостояния во времена Холодной войны". При этом повторять "подвиг Пауэрса" американские пилоты не рискуют",- уже писали СМИ.
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