Как Москва ударит по ЕС за новые санкции по Крыму

Если контрасанкции против европейских компаний будут экономически эффективны, Россия готова ввести их как ответную меру на расширение крымского списка ЕС, сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

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Совет европейского союза внес в санкционный список шесть российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж - СГМ Груп". Причиной этого решения европейцев стало строительство Керченского моста.

"Россия введёт ответные санкции в отношении работающих в РФ европейских компаний, если это не навредит российской экономике и будет ей на пользу", - объяснил Джабаров. По его словам, при помощи подобных политических ходов ЕС "стремится сохранить свое лицо".

"Руководство ЕС никак не может принять, что Крым российский, и это навсегда. Но пока они не поймут и не примут это, сложно будет выстраивать конструктивное взаимодействие", - сказал первый зампред комитета.