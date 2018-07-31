Только продайте: США снова купят у России двигатели РД-180

Новый контракт на поставку Штатам двигателей РД-180 заключили НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Энергомаша" Игоря Арбузова.

Двигатели РД-180 используются на первой ступени американских ракет Atlas 5.

"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", - рассказал Арбузов.

Ранее "Правда.Ру" писала, РД-180/181 уже 22 года эксплуатируется американскими ракетами-носителями Antares и Atlas 5. НПО "Энергомаш" является совладельцем совместного предприятия RD Amross.

Именно эта организация и поставляет 2-х камерный двигатель российской разработки, позволяющий выводить американские военные и гражданские спутники на орбиту.

Несмотря на то, что Америка имеет лицензию на производство двигателей РД-180, выпуск образцов в стране не налажен. Между тем, срок разрешения истекает довольно скоро, в 2030 году.

Не могут американцы разработать и выпустить собственные ракетные двигатели, несмотря на то, что несколько компаний получили заказы.

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