На Украине предложили сажать в тюрьму за покупки в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов выступил с инициативой введения уголовной ответственности для украинских предприятий, осуществляющих импорт российских товаров.

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене... мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, тех, кто закупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине", - цитирует Турчинова "Интерфакс".

Причиной послужил договор "Украинских железных дорог" с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник". Соглашение о закупке на сумму около 200 тысяч гривен было приостановлено и.о. главы компании Евгением Кравцовым.

Турчинов назвал "позором" соглашение о продаже значков Украине. "Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!" - возмутился глава СНБО.

Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции с российского рынка. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении.