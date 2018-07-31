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Китайские СМИ: "гиперзвук" не даст России преимуществ

Мир

Китайское издание Asia Times усомнилось в стратегическом эффекте недавно принятых Россией на вооружение гиперзвукового оружия "Кинжал" и комплекса "Авангард". По словам опрошенных изданием экспертов, оружие не откроет российским военным никаких новых возможностей.

Западные эксперты:

"Кинжал" представляет собой ракету класса "воздух — воздух" с дальностью 500 км, запуск которой осуществляется с истребителя-перехватчика МиГ-31К либо бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. "Авангард" — ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, максимальная дальность которого — 6 тыс. км, а минимальная — 2 тыс. км, говорится в материале.

Новшества российской армии прокомментировал главный научный сотрудник московского Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Александр Савельев. По его словам, судить о стратегическом значении пока рано. "В технических характеристиках в том виде, в котором их дают открытые источники, не указана одна важная деталь — точность "Кинжала" и ракеты "Авангарда. В результате сложно понять, в какую категорию нужно вносить это оружие — первого удара или второго", — заявил он.

Научный сотрудник выразил мнение, что разработки вряд ли смогут повлиять на глобальную политическую обстановку, однако вполне способны изменить ситуацию на региональном уровне.

Старший научный сотрудник американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Джошуа Поллак в своём комментарии для Asia Times также выразил "недоумение" по поводу новых российских разработок, но при этом призвал различать возможный эффект "Авангарда" и "Кинжала". Как пояснил американский исследователь, запускаемый с самолётов "Кинжал" — и с обычной, и с ядерной боеголовкой, — может "применяться как для сдерживания, так и для ведения войн".

Тем не менее эксперт сомневается, что "Кинжал" позволит российским вооружённым силам делать что-то, чего они не могут уже сейчас. "Кинжал" — оружие экзотическое, но он, по всей видимости, хорошо встраивается в уже существующую роль", — цитирует Поллака Asia Times.

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Темы Китай иноСМИ вооружение оборонный потенциал
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