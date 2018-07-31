Началось: СБУ обвинило Порошенко в госизмене

Служба безопасности Украины открыла дело по факту госизмены президента Петра Порошенко. Об этом стало известно от депутата Верховной рады Виталия Куприя, он же и заставил через суд заняться ведомство этим делом. Соответствующий пост появился на странице избранника в Facebook.
Куприй рассказал, что его пригласили дать свидетельские показания по поводу передачи украинским лидером ста снайперских комплексов в подарок полку спецназа. Сумма сего дара — полмиллиарда гривен, примерно 1,1 миллиардов рублей.
Далее депутат решил выяснить, законна ли такая операция. В украинском министерстве обороны уточнили, что до полка дошли 98 охотничьих оружий в рамках договора о закупке товаров на благотворительные средства. Также глава ведомства Степан Полторак пояснил: давать такую информацию в СМИ, значит нанести ущерб нац интересам страны.
На основании этих фактов Куприй сделал вывод, что Порошенко мог навредить безопасности страны, а также присвоил или отдал знакомым два пропавших комплекта.
В этом контексте стоит отметить: более десятка уголовных дел уже открывалось в отношении Порошенко. Например, весной, было начато расследование о создании президентом преступной организации для уклонения от уплаты налогов.
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