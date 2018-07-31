В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы, передает газета South China Morning Post.
Цзянси хочет оставить кремацию единственным методом уничтожения останков человека. После смерти родственника семья должна отчитаться и предоставить сертификат о сожжении тела. Полностью "перейти" на кремацию в провинции планируют уже через месяц.
Представители власти силой отбирали гробы из домов деревенских жителей в округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Это стало известно из множества фотографий и видеозаписей, распространившихся в социальных сетях. Деревянные гробы были подвержены утилизации экскаватором, в то время как многие пожилые жители ложились в них, пытаясь отстоять свое право быть похороненным по всем традициям народа.
Как сообщил собеседник издания, который предпочел сохранить анонимность, бедные жители провинции всю жизнь копили 5 тысяч юаней на изготовление гроба, а в качестве компенсации власти предложили им только 2 тысячи юаней. Запрету подверглись не только гробы, но и остальные традиционные погребальные атрибуты: надгробия и бумажные деньги.
Изменения привели к появлению "торговцев телами", за высокую цену торгующие сертификатами о кремации, которые нужно предоставить местным властям. Пользующаяся спросом незаконная услуга обуславливается почитанием китайцами традиций: для них важно, чтобы во время захоронения тело было цело.
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