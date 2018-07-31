В дальнем боевом походе кораблей ВМФ России в Сирию участвовал как минимум десяток котов и кошек. Часть из них осталась "служить" на своих кораблях, часть же забрали на берег моряки и мичманский состав.
И действительно, в СМИ неоднократно рассказывалась история рыжего кота Матроскина с гвардейского ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского Флота ВМФ России. Вначале Минобороны России опубликовало в Facebook фотографию рыжего кота на фоне спасательного круга с номеров 121, подписав ее "первый кот, участвовавший в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии".
Тогда же, кстати, британское издание The Telegraph логично заметило, что у российского корабельного кота работа куда опаснее, чем у его Вестминстерского "коллеги" - который только "встречается с иностранными послами и ловит мышей".
Правда, газета подчеркнула - любовь к котам и кошкам является редким моментом, свойственным и русским, и жителям Запада.
"Был на "Москве" в 2015, когда он был у берегов Сирии. Видел этого кота. Моряки сказали, что у них еще два кота служат. Крыс ловят, чтобы провода и кабеля не грызли",- пишут очевидцы. "Раскрас у него как раз моряцкий, полоски поперёк, тельняшка!",- добавляют они.
"На "Адмирале Кузнецове" этих котов и кошек десятки, если не сотни",- добавляют моряки, - "У нас на всех кораблях был кот обязательно. Матроскин или Маринка. Это обычные клички".
"Действительно, на "Кузе" во время сирийского похода жили десятки кошек, мы даже смеялись про "тяжелый котонесущий крейсер",- делится в сети мичман, ходивший на "Адмирале Кузнецове".
Отметим, что существует даже официальный термин "корабельный кот" - по данным"Википедии", это домашний кот (или кошка), "который проживает на борту военного корабля или гражданского судна и фактически является членом экипажа".
Исследователи поясняют, что с незапамятных времён моряки брали в плавание кошек - они боролись против "грызунов, которые могли разгрызать снасти, электрические кабели, контейнеры с припасами или даже переносить чуму". Также во время боев или дальних походов коты и кошки помогают экипажу почувствовать уют и избавиться от стресса.
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