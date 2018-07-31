Вместо США: Китай предложил Британии союз и статус сверхдержавы

Выбрав США, Великобритания лишится статуса ведущей мировой державы. Таков прогноз на будущее китайских СМИ. Они же подсказали, что надо сделать, дабы удержать положение, — отдать предпочтение КНР.

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Дружба с Вашингтоном не даст развиться британскому потенциалу традиционно ведущей державы, а вот связь с Пекином позволит оказаться в выгодном положении, отмечается в материале "Глобал таймс". В тексте также выражена надежда на то, что Лондон успеет установить контакт с КНР, пока это не сделали иные страны Европы.

Кроме того, автор материала отметил: могущества, что было у Великобритании в прошлые века, ей не достичь. Единственное, что можно сейчас сделать, — перестать быть "придатком обособленной сверхдержавы в современном многополярном мире". Это случится, если наладить отношения с ключевыми игроками на мировой арене. Особо стоит выделить совет, который был дан Лондону со страниц "Глобал таймс": занять рациональную позицию по отношению к Пекину и остановиться в желании активно обсуждать тему защиты прав людей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что немецкий политолог Кристиан Хакке обличил политику США: для Вашингтона союзники превратились в балласт. Спикер отметил, что Белый дом растоптал западные ценности, пренебрег интересами государств, с которыми долгие годы имел партнерские отношения.

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