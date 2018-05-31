Министр транспорта Малайзии: нет доказательств, что Россия сбила MH-17

"Нет убедительных доказательств, подтверждающих, что Россия несет ответственность за уничтожение самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Такое заявление сделал накануне министр транспорта Малайзии Энтони Лоук.

Следователи, исследующие падение в 2014 году MH17, заявили в прошлый четверг, что ракета, которая сбила самолет над Восточной Украиной, была пущена российскими военными. Тогда все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Выступая на телеканале "Новая Азия", господин Лоук сказал: "Нет никаких убедительных доказательств, чтобы указывать именно на Россию в рамках расследования Международной следственной группы JIT".

Москва отвергла обвинения JIT, заявив, что такое оружие, которое было упомянуто в материалах расследования, никогда не пересекало российско-украинскую границу и что эти обвинения — попытка "дискредитировать Россию в глазах международного сообщества".

Господин Лоук напомнил, что нельзя просто безнаказанно указывать на Россию в этом вопросе. Кому-то придется нести ответственность за эти слова.

Вместе с тем, он отметил, что нужно принимать во внимание и дипломатические отношения и что "любые дальнейшие действия будут основываться на убедительных доказательствах".