"Нет убедительных доказательств, подтверждающих, что Россия несет ответственность за уничтожение самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Такое заявление сделал накануне министр транспорта Малайзии Энтони Лоук.
Следователи, исследующие падение в 2014 году MH17, заявили в прошлый четверг, что ракета, которая сбила самолет над Восточной Украиной, была пущена российскими военными. Тогда все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Выступая на телеканале "Новая Азия", господин Лоук сказал: "Нет никаких убедительных доказательств, чтобы указывать именно на Россию в рамках расследования Международной следственной группы JIT".
Москва отвергла обвинения JIT, заявив, что такое оружие, которое было упомянуто в материалах расследования, никогда не пересекало российско-украинскую границу и что эти обвинения — попытка "дискредитировать Россию в глазах международного сообщества".
Господин Лоук напомнил, что нельзя просто безнаказанно указывать на Россию в этом вопросе. Кому-то придется нести ответственность за эти слова.
Вместе с тем, он отметил, что нужно принимать во внимание и дипломатические отношения и что "любые дальнейшие действия будут основываться на убедительных доказательствах".
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