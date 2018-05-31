Китай vs США: разница в симуляции ядерных испытаний в четыре раза

Китай в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года провел около 200 лабораторных экспериментов по моделированию физики ядерного взрыва.

Такую информацию опубликовала китайская Академия инженерной физики. А согласно данным издания South China Morning Post, Соединенные Штаты провели только 50 таких тестов в аналогичный период.

По этому поводу пекинский военно-морской эксперт Ли Цзе заявил, что, несмотря на маловероятность развертывания Китаем своего ядерного оружия, стране по-прежнему необходимо его разрабатывать.

"Если другие страны используют ядерное оружие против нас, мы должны иметь возможность ответить. Вероятно, поэтому ведутся исследования по разработке нового оружия", - продолжил он.

Важно иметь в виду, что любые заявления, исходящие из Пекина, проходят коммунистическую цензуру и должны служить пропагандистским целям, отмечает издание. В то время как ядерное оружие и ракетные программы дальнего радиуса действия коммунистической Северной Кореи часто являются предметом пристального внимания и чреваты санкциями со стороны Соединенных Штатов, правительство гораздо меньше говорит о военном потенциале Китая.

Хотя с населением в 1,4 миллиарда человек, крупнейшими в мире постоянными военными, с 2,3 миллионами активных войск и арсеналом от 50 до 75 ядерных МБР, Китай представляет собой огромную военную угрозу для США. н вступит в войну против Соединенных Штатов или соседних азиатских стран.

Как напоминает The Global Times, еще в 2015 году эксперты говорили о том, что война между США и Китаем неизбежна в Южно-Китайском море по всем известным причинам. Но Китай сейчас гораздо лучше готов к этому, делают выводы эксперты.