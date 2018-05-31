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Источник Правда.Ру

"Встречаем великого бая!": Назарбаев стал главой Казахстана пожизненно

Мир

31 мая парламент Казахстана принял закон, закрепляющий за действующим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым пожизненный пост главы нового органа - Совета безопасности (СБ).

"Встречаем великого бая!": Назарбаев стал главой Казахстана пожизненно. 387545.jpeg

Как пишет Коммерсант, влияние на политику страны у Назарбаева даже в этой должности останется сильным. В документе говорится, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы  - в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя".

Напомним, реформирование системы государственного аппарата продолжается в Казахстане с прошлого года. Последние изменения в конституции позволили передать часть президентских полномочий правительству и парламенту.

Согласно принятому закону, СБ становится "координирующим конституционным органом" с полномочиями  "рассмотрения основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направления".

Cтоит добавить, что  президентский срок Нурсултана Назарбаева истекает в 2020 году.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что после победы партии "Нур Отан" на выборах в Казахстане Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна едина перед лицом экономических трудностей. Назарбаев признал, что в стране нет демократии: "Вы (американцы) проводили демократические реформы через 150 лет своей государственности, а нам всего 25 лет". А нужна ли "демократия" в стране, где есть реальные дестабилизирующие риски?

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Темы казахстан нурсултан назарбаев
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