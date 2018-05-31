СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына

Сенсационное сообщение, которое, однако, не подтверждено, опубликовал в своем телеграм-канале журналист Василий Головнин.

По его информации, трехсторонний саммит с участием президента России Владимир Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 9 июня в китайском порту Циндао.

По данным Головнина, информацию обнародовала сегодня базирующаяся в Гонконге организация китайских диссидентов, Центр информации Движения за права человека и демократизацию в Китае. Они являются неофициальным рупором сведений о КНР и имеют сеть своих информаторов. Однако, правдивость сенсации официальными источниками не подтверждается.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Си Цзиньпина состоится 9-10 июня в Циндао. На саммит приглашен президент России Владимир Путин. По словам Головнина, появление на встрече Ким Чен Ына стало бы "полнейшей сенсацией и мощным политическим сигналом", который, в свою очередь, усилил бы позиции лидера КНДР на грядущей в Сингапуре встрече с Дональдом Трампом.

Даже если факт трехсторонней встречи не подтвердится, Головнин считает, что она вполне укладывается в курс Пекина.

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