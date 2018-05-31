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Источник Правда.Ру

ЕС сократил финансирование Польши после известия о базе США

Мир

Польша заявила решительный протест планам сокращения фондов ЕС в рамках нового бюджета после объявления о возможном появлении базы США в стране. 

ЕС сократил финансирование Польши после известия о базе США. 387535.jpeg
flickr.com

"Такое разделение [фондов] неприемлемо для стран Центральной Европы", - заявила в интервью польскому Радио пресс-секретарь Иоанна Копчинская.

Польша получит 64,4 млрд евро в рамках нового бюджета Европейского Союза, что примерно на 23% меньше, чем раньше. Таким образом, Польша станет страной, которую сокращения коснутся максимальным образом.

По данным неофициальных источников, европейская комиссия должна была официально объявить детали бюджета ЕС 2021-2027 г.г. еще во вторник. Польские политики отмечают, что страна имеет право на 84 млрд евро в рамках бюджета блока на 2014-2020 годы в соответствии с ценами 2018 года.

Несмотря на предстоящее сокращение общеевропейского финансирования, Польша останется крупнейшим бенефициаром политики сплочения ЕС, опережая Италию, которая получит 38,6 млрд евро с 2021 по 2027 год. 

По словам министра по европейским делам Конрада Шиманьского,  Варшава не приемлет "революционные" сокращения бюджета ЕС.

Напомним, политика ЕС, по идее,  направлена на поддержку создания рабочих мест, конкурентоспособности предприятий, экономического роста и устойчивого развития и улучшения качества жизни.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что власти Польши намерены выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США.

Как сообщает Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши постоянное присутствие бронетанковой дивизии США в Польше "поможет достичь безопасности, о которой говорил президент США Дональд Трамп".

"Создание такой силы необходимо для того, чтобы сдерживать Россию, которая угрожает Европе", - говорится в документе.

Власти страны также отметили, что согласно опубликованной администрацией Трампа Стратегии национальной безопасности США -2017 Россия идентифицируется "как угроза для США и глобальной безопасности".

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Темы Польша финансирование
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