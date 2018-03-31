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Источник Правда.Ру

МИД подозревает британские спецслужбы в причастности к "делу Скрипаля"

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сокрытие Лондоном информации наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, однако говорить напрямую к причастности Великобритании к инциденту сложно.

МИД подозревает британские спецслужбы в причастности к
Фото: Facebook

"У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль", — рассказала Захарова в интервью "Пятому каналу".

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку и заговорила. Ее отец, согласно официальным сообщениям, до сих пор находится в критическом состоянии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Великобритания рассматривает возможность закрытия торгового представительства России в качестве новых санкций по "делу Скрипаля". Власти назвали торгпредство "логовом шпионов".

Британия думает, как ликвидировать представительство.

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