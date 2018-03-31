Лондон хочет закрыть торгпредство РФ как "логово шпионов"

Великобритания рассматривает возможность закрытия торгового представительства России в качестве новых санкций по "делу Скрипаля". Власти назвали торгпредство "логовом шпионов", пишет Telegraph.

Фото: REX

Британия думает, как ликвидировать представительство.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МИД России объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата. Им дали семь дней на то, чтобы собрать вещи и покинуть пределы нашей страны.

Также завершает свою работу в России Британский совет. Он по всему миру представляет Великобританию в области культуры и образования. Его работа прекращена из-за неурегулированности статуса организации.

Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге не появится. Россия отозвала данное ранее согласие на его открытие.

Соответствующие процедуры пройдут в соответствии с международно-правовой практикой.

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