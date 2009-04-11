Историк, вещающий о фараонах-украинцах, выдвинут на премию Шевченко

На Национальную премию имени Тараса Шевченко, высокую государственную награду Украины в гуманитарной сфере в категории "Публицистика, журналистика", выдвинут псевдоученый Валерий Бебик.

Оргкомитет высоко оценил созданный им в соавторстве с Юрием Лященко и Анастасией Устюжаниной мультимедийный проект "Украинский Херсонес: античная история Севастополя".

Об этом сегодня сообщила журналистка Елена Чиченина.

"Между тем на Шевченковскую премию вновь претендует нашумевший Валерий Бебик. Этот лжеученый ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом дичи "Цивилизация Incognita". Что только ученое сообщество не делало, чтобы разобраться с этим позором… Но Бебик всегда имеет их всех в виду и продолжает подаваться на премию", — написала журналистка.

Он напомнила, что ранее Бебик выдвинул следующие эксцентричные идеи:

существование цивилизации протоукраинцев, давшей начало всему на свете;

мать Зевса родом из Житомира;

Иисус — галичанин;

Будда — скифский пророк;

среди египетских фараонов были украинцы;

Эней был царем в Украине.

Несмотря на очевидную нелепость взглядов Бебика, его статьи публикуются в газете Верховной Рады "Голос Украины". Более того, как представитель фолк-хистори (то есть псевдоистории) он известен и за пределами Украины, в основном благодаря утверждению, что Будда Сакьямуни принадлежал к сакскому народу будинов, потомки которого и сейчас будто бы проживают на территории Сумской и Черниговской областей.

Свои "потрясающие открытия" Бебик начал "продвигать в массы" ещё с 2009 года.

Вот,что тогда об этом рассказывала "Правда.Ру"

Украинцами были и Будда, и Ахиллес, и фараоны

Знаете ли вы, что Будда и Ахиллес были украинцами? И основатели царских династий в Древнем Египте — тоже? И что украинской цивилизации, вообще, — 20 тысяч лет? Самый значительный вклад в мировую культуру, науку и военное дело внесли украинцы. Об этом в школьных учебниках истории, по ТВ и в газете Верховной Рады рассказывают местные ученые-историки. В их числе и брат президента страны — Петр Ющенко.

16 марта научное сообщество потрясло великое открытие: оказывается, Будда имел украинские корни. К такому выводу, опираясь на многочисленные источники, пришел украинский исследователь Валерий Бебик.

Как следует из его статьи "Большой скиф Будда: пророк, который не знал Бога?", основатель буддизма был уроженцем Сумщины или Черниговщины.

Эта статья была опубликована в газете "Голос Украины" — официальном издании Верховной Рады.

Будда-украинец — не первое открытие ученого. В предыдущих статьях "Христос и Нефертити", "Христос — жрец Аполлона?" Бебик уже рассказал о "незаурядной роли украинской цивилизации, которая дала миру выдающихся деятелей человечества: пророков, философов, вождей".

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Была еще статья Бебика под названием "Глобальная украинская цивилизация". В ней он сообщал, что от праукраинцев произошли царские династии Шумера и Древнего Египта. Благодаря древним украинцам "формировались первые государства планеты (Шумер, Египет, Греция, Рим)". Они же сформировали "зародыши ведущих религий мира".

У автора не вызывает сомнения, что именно украинский — самый древний письменный язык планеты. Все вышеперечисленное дает ученому Валерию Бебику основания утверждать о минимум "девяти тысячелетиях Украинской государственности". В другом месте своей статьи автор сообщает ошеломленным читателям, что "…украинской цивилизации по меньшей мере 20 тысяч лет".

Конечно, чудаков хватает везде. Но Бебик публикует свои труды в официальном издании Верховной Рады. Газета "Голос Украины" не забывает указывать регалии Бебика: доктор политических наук, проректор Университета "Украина", председатель правления Всеукраинской ассоциации политических наук.

Что, если Университет "Украина" — учебное заведение, существующее не только на бумаге? Тогда, значит, Бебик учит своих студентов тому, о чем пишет. Конечно, есть надежда, что эти ребята — люди подготовленные, имеющие иммунитет к бреду. Если, правда, в школе они получили добротное образование. Но…

Возьмем учебник для 7 класса "История Украины", авторы — В. Смолий и В. Степанков. Учебное пособие рекомендовано Министерством образования и науки Украины. В предисловии сказано: "На протяжении долгого времени поработители стремились лишить украинский народ его исторической памяти — основы сохранения и развития национального самоуважения, языка, культуры, формирования патриотизма". Но, по мнению авторов, происки поработителей потерпели крах: "Достижение Украиной независимости создало благоприятные условия для правдивого изучения истории".

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Далее перечисляются значимые фигуры украинского средневековья: "С его (учебника) страниц сойдут к вам легендарная княгиня Ольга, святой Владимир, мудрый Ярослав, храбрый Данила Галицкий … Вы познакомитесь с государственниками и полководцами, реформаторами и бунтовщиками, созидателями и разрушителями, научитесь отличать добро от зла". Вспомнилось, что святой равноапостольный Владимир (Красно Солнышко) изображен на гривне с настоящими казачьими усами…

А прошлой весной по украинскому ТВ в рамках цикла "В поисках истины" прошла передача о герое древнегреческого эпоса Ахиллесе. Кем он был по национальности? Правильно… Потому что родился на косе между Черным и Азовским морями. В этих местах, как известно, на протяжении тысячелетий жили лишь украинцы. Скифы и татары — не в счет.

Свою лепту в просвещение нации внес и брат президента страны — Петр Ющенко. По его мнению, самый значительный вклад в мировую культуру, науку и военное дело принадлежит украинцам. Это полководцы, писатели, ученые. Русские цари и английские королевы имели украинские корни. Брат президента долго исследовал, в ком из великих течет украинская кровь. И выяснил: Украина — всеобщая прародина.

А несколько раньше Петра Ющенко существовал президент Украинской народной республики, просуществовавшей считанные месяцы в 1918 г., — Михаил Грушевский. Так этот ученый-историк прославился тем, что, цитируя исторические источники, заменял слово "Русь" на "Украина".

Многие на Украине понимают, что их обманывают, но это не мешает украинским ученым радовать мир новыми "открытиями".