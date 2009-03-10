Депутат иранского парламента Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусом нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Тест на коронавирус у меня оказался положительным", - написал парламентарий.
Ранее в Иране коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения.
Очередной, 58-й, случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зафиксирован в Египте, сообщил во вторник вечером официальный представитель египетского Минздрава Абдель Рахман Шахин.
В очередной раз опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен у ребенка - полуторагодовалой девочки Хабибы Мухаммед из провинции Мануфия к северу от Каира. Источником заражения, как и в большинстве подобных случаев, стала домашняя птица.
Первые признаки заболевания - высокая температура и кашель - появились у девочки в минувшую пятницу. В настоящее время она проходит лечение специальным препаратом.
Предыдущие несколько случаев заражения этим вирусом в Египте в январе, феврале и начале марта также были зафиксированы у детей до трех лет. Птичий грипп впервые появился в Египте в 2006 году. С тех пор в стране было зафиксировано 57 случаев заражения человека этим вирусом, 23 заболевших скончались. Власти страны ведут активную кампанию по профилактике заболевания.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.