Депутат иранского парламента заразился коронавирусом

Депутат иранского парламента Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусом нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Тест на коронавирус у меня оказался положительным", - написал парламентарий.

Ранее в Иране коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о вспышке птичьего гриппа в Египте.

Очередной, 58-й, случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зафиксирован в Египте, сообщил во вторник вечером официальный представитель египетского Минздрава Абдель Рахман Шахин.

В очередной раз опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен у ребенка - полуторагодовалой девочки Хабибы Мухаммед из провинции Мануфия к северу от Каира. Источником заражения, как и в большинстве подобных случаев, стала домашняя птица.

Первые признаки заболевания - высокая температура и кашель - появились у девочки в минувшую пятницу. В настоящее время она проходит лечение специальным препаратом.

Предыдущие несколько случаев заражения этим вирусом в Египте в январе, феврале и начале марта также были зафиксированы у детей до трех лет. Птичий грипп впервые появился в Египте в 2006 году. С тех пор в стране было зафиксировано 57 случаев заражения человека этим вирусом, 23 заболевших скончались. Власти страны ведут активную кампанию по профилактике заболевания.