В МИД ФРГ предложили журналистам самим оценить недавние действия Киева

В Министерстве иностранных дел Германии призвали немецкие средства массовой информации самим дать оценку недавнему инциденту в Керченском проливе между Россией и Украиной.

Так, по словам представителя немецкого национального дипломатического ведомства Райнера Бройля, официальный Берлин ознакомлен с произошедшими событиями и тщательно следит за тем, как ситуация будет развиваться дальше. Больше, заявил сотрудник Министерства иностранных дел Германии, ему сказать по этому поводу нечего. Он заявил лишь, что на сегодняшний день немецкое правительство выступает за диалог между Москвой и Киевом. Над вопросом, являются ли действия Украины в Керченском проливе призывом к диалогу, Райнер Бройль призвал немецкие средства массовой информации поразмышлять самим.

Напомним, что в минувшее воскресенье сразу несколько кораблей Военно-морских сил Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственные границы Российской Федерации. Украинские морские суда, отмечает ФСБ, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Все три корабля ВМС Украины были задержаны.

А вот Соединенные Штаты Америки, в отличие от Германии, свою точку зрения по поводу данного инцидента сформулировали. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вашингтон принял сторону Киева и назвал действия России агрессией.

Также "Правда.Ру" писала о том, что своим видением ситуации поделилась и британский премьер-министр Тереза Мэй. Она заявила, что Российская Федерация поступила неправильно и необходимо ввести в отношении нее новый ряд санкций.

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