Все больше россиян готовы отдать Японии Курилы

Споры вокруг Курильских островов между Российской Федерацией и Японией не утихают. Российский исследовательский центр "Левада" провел опрос среди жителей страны с целью выяснить, как они относятся к передаче островов Стране восходящего солнца.
Так, результаты исследования оказались более чем любопытными. У россиян, оказывается, улучшилось отношение к самой Японии. Больше половины респондентов — 51 % — заявили, что относятся к стране "в целом хорошо". Любопытно, что год назад дружелюбных россиян было гораздо меньше — 42 %.
Примечательно, что увеличилось количество россиян, которые выступают за передачу Курильских островов Японии. Так, положительно к данной инициативе сегодня относятся порядка 17 % опрошенных. 9 % же заявили, что сомневаются и не могут ответить на этот вопрос однозначно. Остальные же респонденты считают, что Курилы должны остаться в составе Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего последнего визита в Японию сообщил о готовности Москвы вести переговоры с Токио по поводу мирного договора и передачи Курильских островов. Японское правительство, кстати, этому безумно обрадовалось и, чтобы угодить России, уже даже пообещало, что не позволит Соединенным Штатам Америки разместить на спорных островах свои военные базы.
Фото: REX/Shutterstock
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