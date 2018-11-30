Тереза Мэй пообещала России больше санкций из-за Керченского инцидента

Вслед за Соединенными Штатами Америки свое мнение относительно произошедшего в Керченском проливе высказала и Великобритания.

Так, по мнению британского премьер-министра Терезы Мэй, Российская Федерация обязана освободить задержанные ею корабли Военно-морских сил Украины и весь экипаж. Также, по словам премьер-министра правительства Соединенного Королевства, сегодняшний день диктует необходимость введения нового ряда антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе.

По мнению Терезы Мэй, Россия повышает и без того высокий градус напряженности в регионе. Это, посетовала британский премьер-министр, "шаблонное" поведение Российской Федерации уже стало привычным. Тереза Мэй подчеркнула, что Великобритания всегда была государством, активно выступающим за введение санкций в отношении Российской Федерации, и ныне отступать от своих принципов не намерена.

Своим видением ситуации Тереза Мэй поделилась с представителями средств массовой информации по пути в Аргентину, на саммит Большой двадцатки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки в конфликте России и Украины в Керченском проливе встали на сторону последней. РФ же официальный Вашингтон нарек "агрессором".

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