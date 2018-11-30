Сенат США обвинил Россию в "эскалации" в Керченском проливе

Правительство Соединенных Штатов Америки приняло резолюцию с осуждением действий Российской Федерации в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе.
Об этом сообщает американское издание The Hill.
Напомним, что в минувшее воскресенье сразу несколько кораблей Военно-морских сил Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственные границы Российской Федерации. Украинские морские суда, отмечает ФСБ, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Все три корабля ВМС Украины были задержаны.
И вот, спустя несколько дней после инцидента, официальный Вашингтон все-таки сформулировал свою официальную и окончательную точку зрения по поводу произошедшего. Так, в Соединенных Штатах Америки назвали действия Российской Федерации по защите своих территориальных границ агрессией и выразили свою поддержку Украине. Та, кстати, напомним, в последние дни активно ратует за то, чтобы страны-участницы НАТО ввели в Азовское море свои войска.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, если военные корабли Североатлантического альянса все-таки войдут в Азовское море, то, Российская Федерация это самое Азовское море просто-напросто заберет. Так, отметим, считает целый ряд отечественных средств массовой информации.
Недавно стало известно о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведут рабочую встречу 1 декабря в Аргентине. Ранее же "Правда.Ру" писала о том, что последний внезапно отменил саммит. Сделал он это, что любопытно, через Twitter.
Фото: Fotodom. ru
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