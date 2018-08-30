Лавров: Минобороны России предупредило США о войне из-за Сирии

Российская Федерация призывает западные страны к вдумчивым действиям на территории Сирии, а также настоятельно советует задуматься о последствиях своих решений.
Напомним, что, согласно данным Министерства обороны Российской Федерации в сирийской провинции Идлиб Соединенные Штаты Америки готовят провокацию с использованием химического оружия. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом.
Так, Сергей Лавров заявил, что Москва четко и жестко предупредила западные страны о том, что "с огнем играть не стоит". В частности, отметил глава российского МИД, речь идет о деятельности провокаторов вроде известной группировки "Белые каски". Ранее "Правда.Ру" уже писала о них.
Напомним, что провинция Идлиб в Сирии — единственная провинция, в которой до сих пор действуют террористы. На всей остальной территории государства боевики уже были уничтожены.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки вот-вот готовы нанести удар по территории Сирийского государства, а Российская Федерация всеми силами пытается помешать этому случиться. Так, две сверхдержавы уже сконцентрировали большое количество своих военных кораблей в бассейне Средиземного моря.
Фото: REX/Shutterstock
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