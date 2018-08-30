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Military Times: США не спастись от путинского оружия

Мир

Соединенные Штаты Америки в случае военного конфликта не смогут спастись от оружия Российской Федерации и Китайской народной республики. Об этом заявил американский генерал Терренс О'Шонесси. Слова военного передает издание "Military Times".

Military Times: США не спастись от путинского оружия. 391379.jpeg

По словам О'Шонесси, еще некоторое время назад население США могло чувствовать себя в полной безопасности. Окруженное океаном и дружественными странами, государство могло не бояться вторжения. Теперь же, утверждает Терренс О'Шонесси, ситуация кардинально изменилась.

По его словам, на сегодняшний день у потенциальных противников США появилась возможность добраться до территории страны. Терренс О'Шонесси заявляет, что ситуация диктует необходимость кардинальных реформ в оборонной стратегии Америки.

Наверное, у американского генерала все-таки есть причины для волнения. Так, например, в начале текущего года глава Российской Федерации Владимир Путин представил общественности новейшие виды российского вооружения. Отметим, что у них пока нет аналогов в мире. Авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и гиперзвуковое оружие "Авангард" уникальны.

Пентагон же неоднократно говорил о том, что у них просто-напросто нет возможности перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авиация Китая и России совместными силами может уничтожить абсолютно все самолеты США.

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