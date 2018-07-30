Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признался, что страна списала долги времен Советского Союза целому ряду стран СНГ. По словам Лаврова, эти деньги вряд ли помогли бы России в решении ее текущих проблем.

По мнению главы российского МИД, эти деньги с большей долей вероятностью России бы никогда и не вернули. Помимо этого, Лавров заявил, что чрезвычайно трудно было бы доказать, по какому курсу эти деньги во времена СССР предоставлялись. Тогда, подчеркнул российский дипломат, Советский Союз не был участником международной валютно-финансовой системы, а курс рубля устанавливался Государственным банком.

Отметим, что за последнюю четверть века Российская Федерация простила долгов иностранным государствам на 140 миллиардов долларов. Кубе, например, давнишнему союзнику СССР, Россия простила 30 миллиардов долларов, Корейской Народной Демократической Республике — чуть больше десяти. Странам Африки же Россия простила долгов на 20 миллиардов долларов. Только за 2016 и 2017 годы Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии Россия простила 1,5 миллиарда долларов.

Справедливости ради стоит отметить, что не только РФ прощает долги всем подряд: тем же самым способом поступают и Соединенные Штаты Америки. Все дело в том, что, прощая долги странам, которые и так не смогли бы никогда их выплатить, вместо денег можно добиться политической благосклонности их правительства и тем самым получить если не союзника, то надежного и благодарного партнера.

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