ВПК США предвкушает: российские гиперзвуковики принесут прорву денег

Конгресс США и Пентагон поручили оборонным предприятиям разработать и создать гиперзвуковое оружие. Компании рассматривают гиперзвуковые ракеты как перспективный источник дохода. Об этом сообщает деловая газета "Взгляд".

Фото: Af.mil

Как рассказал старший инженер Rand Corp. Джордж Накузи, специалист по баллистическим ракетам и космической технике, пристальное внимание к гиперзвуковым ракетам у руководства страны появилось только сейчас. Накузи полагает, что такое решение связано с действиями, которые предпринимают Россия и Китай.

"Русские долгое время работали над гиперзвуком. По некоторым данным, они могут опередить нас", - заявил Накузи. Он добавил, что уже сейчас Москва заявляет о том, что располагает новым оружием, а Пекин выражает готовность заняться разработкой гиперзвуковых ракет.

Инженер считает, что нынешняя ситуация напоминает гонку вооружений.

Информацию о том, что конгресс направил сигнал о необходимости разработки гиперзвука, подтвердили и в компании Northrop Grumman, пишет USNI News.

Ранее "Правда.Ру" писала, министерство обороны сделало официальное заявление о том, что испытания новых стратегических оборонных и наступательных комплексов и систем прошло успешно.

Речь идет про испытания ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет". Про каждый из этих видов вооружения не так много информации. Большей частью она по понятным причинам засекречена. Но ряд сведений все же доступны для широкой публики. Так, "Кинжал" - это гиперзвуковые ракеты, которые летают по не баллистическим траекториям, а потому недоступны для перехвата всеми ныне существующими системами противоракетной обороны.

"Авангард", он же "Рубеж", - это развитие проекта "Ярс". Комплекс и его управляемые боевые блоки предназначены для прорыва систем ПРО потенциального противника. "Пересвет" - это оборонительная лазерная система для ликвидации вражеских ракет.