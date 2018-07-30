В Польше выяснили, как Россия обыгрывает Европу

Российская Федерация усиленными темпами наращивает собственное производство после введенного в ответ на санкции Евросоюза эмбарго. Об этом, ссылаясь на политических экспертов, сообщают польские средства массовой информации.

В 2014 году страны Евросоюза совместно с Соединенными Штатами Америки ввели против России ряд санкций, не только действующий до сих пор, но постоянно расширяющийся и дополняющийся. Причиной этого стала политика России в отношении Украины, в частности то, что Российская Федерация присвоила себе Крымский полуостров.

Правительство РФ ввело тогда ответные меры в отношении государств, входящих в Евросоюз, США, Канады и Австралии. По словам польских политических экспертов, Россия за прошедшие годы пришла к самообеспечению, в то время как европейским странам приходится раскошеливаться на эмбарго.

Польские СМИ цитируют высказывания своих экспертов о том, что странам Евросоюза стоит задуматься об отмене эмбарго, так как с 2014 года Россия лишь выигрывает, наращивая собственное производство. Это, по их мнению, невыгодно никому. Также польские политические эксперты обратили внимание мировой общественности на то, что многие европейские государства продолжают поставлять некоторые товары в Российскую Федерацию, несмотря на запреты.

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