Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином

Мир

Российская Федерация оказалась на десятой строчке рейтинга государств с самым дешевым бензином. Такими данными поделилось с мировой общественностью агентство Bloomberg.

Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином. 390213.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Самый дешевый бензин в мире оказался в Венесуэле — там за литр придется отдать меньше цента. Иран, который находится на второй строчке, предлагает своим жителям бензин за 0,28 доллара. Замыкает первую тройку Кувейт — там автолюбителям придется раскошелиться на 0,35 доллара за литр.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают Нигерия и Египет соответственно. Далее расположились Саудовская Аравия и Малайзия. Чуть дешевле, чем в России, бензин в таких странах, как Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.

Дороже всего бензин стоит в Гонконге, специальном административном районе Китайской Народной Республики. Он занимает последнюю, 61-ую строчку рейтинга. Там автовладельцы отдают за литр бензина чуть больше двух долларов. Согласно нынешнему курсу, это почти полторы сотни российских рублей.

Напомним, что с мая 2018 года на территории Российской Федерации наблюдался довольно значительный скачок цен на бензин. Так, по сравнению с началом года, он подорожал почти на 8 %. Российский президент Владимир Путин тогда приказал разобраться в ситуации, так как это, по его словам, "неправильно и несправедливо".

Так, в начале июля рост цен на бензин снизил свои темпы. Однако известно, что понижать его стоимость до уровня начала года никто не собирается.

Читайте также:

Все для победы Путина: как дурят нашего брата с бензином

Студентам дадут всего один шанс не служить в армии Студентам дадут всего один шанс не служить в армии

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Государство не будет снижать цены на бензин"
Темы Bloomberg бензин Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Министерство обороны
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Аналитика
Отверженные: Биткоин выдержал первый провал ETF
Криптовалюты
Криптотуризм в России и другие новости крипторынка
Новости Все >
Путин позволил наказывать коллекторов без суда
Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином
Ученые: можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике
Милонов рассказал о праве на сумасшествие депутатов
В каких фруктах Роспотребнадзор нашел токсины
"Лидер" ставит рекорды по вводу жилья
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Крупнейшая мировая крипто-биржа Huobi Pro едет в Россию
Самые жесткие цитаты на концерте Massive Attack
Украинцы признают: Крымский мост "крыть нечем"
Читательский топ
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
Ученые: ожили существа, замерзшие 30 тысяч лет назад
Работа правительства США будет прекращена - Трамп перешел к угрозам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину

Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, хочет вернуться на Родину.

Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
США подсказывают России способ признания Крыма
Мир
США подсказывают России способ признания Крыма
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Происшествия
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Общество
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Религия
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Новости Молдовы
Президент Молдавии выступил против вывода российских войск из Приднестровья
Соломон Соловьев Бэтмен, Супермен и Шварцнеггер в одном флаконе Соломон Соловьев Игорь Буккер Русские полководцы на советских орденах Игорь Буккер Айдын Мехтиев Кто и почему ревнует Анкару к Москве Айдын Мехтиев
Комментарии
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
США подсказывают России способ признания Крыма
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Украинцы признают: Крымский мост "крыть нечем"
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Белорус объявил Советскую армию преступной
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..

После апрельско-майского всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Почему?

Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался