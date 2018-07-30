Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином

Российская Федерация оказалась на десятой строчке рейтинга государств с самым дешевым бензином. Такими данными поделилось с мировой общественностью агентство Bloomberg.
Самый дешевый бензин в мире оказался в Венесуэле — там за литр придется отдать меньше цента. Иран, который находится на второй строчке, предлагает своим жителям бензин за 0,28 доллара. Замыкает первую тройку Кувейт — там автолюбителям придется раскошелиться на 0,35 доллара за литр.
Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают Нигерия и Египет соответственно. Далее расположились Саудовская Аравия и Малайзия. Чуть дешевле, чем в России, бензин в таких странах, как Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.
Дороже всего бензин стоит в Гонконге, специальном административном районе Китайской Народной Республики. Он занимает последнюю, 61-ую строчку рейтинга. Там автовладельцы отдают за литр бензина чуть больше двух долларов. Согласно нынешнему курсу, это почти полторы сотни российских рублей.
Напомним, что с мая 2018 года на территории Российской Федерации наблюдался довольно значительный скачок цен на бензин. Так, по сравнению с началом года, он подорожал почти на 8 %. Российский президент Владимир Путин тогда приказал разобраться в ситуации, так как это, по его словам, "неправильно и несправедливо".
Так, в начале июля рост цен на бензин снизил свои темпы. Однако известно, что понижать его стоимость до уровня начала года никто не собирается.
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