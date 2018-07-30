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Источник Правда.Ру

Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров

Мир

Эксперты поисковика вакансий Adzuna провели исследование, сравнив ожидаемую продолжительность жизни и возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в более чем 150 странах мира.

Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров. 390220.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Данные по продолжительности жизни предоставлены ВОЗ, а данные о пенсионном возрасте — ОБСЕ, Еврокомиссией, администрацией соцобеспечения США и другими источниками.

В результате получился рейтинг стран, наиболее привлекательных для пенсионеров. Первое место заняли ОАЭ, где возраст выхода на пенсию — всего 49 лет (и для мужчин, и для женщин), а средняя продолжительность жизни — 76,5 лет для мужчин и 78,7 лет для женщин.

Помимо ОАЭ, дольше всего мужчины живут на пенсии в Люксембурге (около 20 лет), Кувейте, Сингапуре, Бахрейне, Южной Корее и Франции (более 18 лет). А женщины-пенсионеры дольше всего получают пенсию в Кувейте, Бразилии, Вьетнаме (около 26 лет), Люксембурге, Южной Корее и Словении (более 24 лет).

Место в рейтинге

Страна

Продолжительность жизни на пенсии, мужчины

Прододжительность жизни, мужчины

Пенсионный возраст, мужчины

1

ОАЭ

27.5

76.5

49

2

Люксембург

20.1

80.1

60

3

Кувейт

18.9

73.9

55

4

Сингапур

18.8

80.8

62

5

Бахрейн

18.6

78.6

60

6

Южная Корея

18.5

79.5

61

7

Франция

18.5

80.1

61.6

8

Словения

18

78

60

9

Мальта

17.6

79.6

62

10

Катар

17.3

77.3

60

104

Россия сейчас

6.4

66.4

60

133

Россия после реформы

1.4

66.4

65

155

Сьерра-Леоне

-7.5

52.5

60

156

ЦАР

-8.3

51.7

60

157

Лесото

-19

51

70

Россия в настоящее время занимает довольно привлекательное 20-е место в рейтинге для женщин, но после пенсионной реформы опустится на 77-е место.

А вот для мужчин-пенсионеров наступят совсем тяжелые времена: если сейчас средний россиянин живет около шести лет на пенсии, то в результате реформы сможет воспользоваться пенсией чуть больше года жизни. Надо ли говорить, что это средние показатели, и многие российские мужчины просто не доживут до пенсии. В рейтинге для мужчин Россия занимает сейчас 104-е место, но после реформы опустится на 133-е.

Место в рейтинге

Страна

Продолжительность жизни на пенсии, женщины

Прододжительность жизни, женщины

Пенсионный возраст, женщины

1

ОАЭ

29.7

78.7

49

2

Кувейт

26

76

50

3

Бразилия

25.9

78.9

53

4

Вьетнам

25.9

80.9

55

5

Люксембург

24.6

84.6

60

6

Южная Корея

24.6

85.6

61

7

Словения

24.4

83.7

59.3

8

Австрия

24.2

84.2

60

9

Панама

24.2

81.2

57

10

Франция

24.1

85.7

61.6

20

Россия сейчас

22.2

77.2

55

77

Россия после реформы

17.2

77.2

60

155

ЦАР

-5.6

54.4

60

156

Сьерра-Леоне

-6.2

53.8

60

157

Лесото

-15.4

54.6

70

Любопытно, что среди самых благоприятных стран для пенсионеров, есть как развитые и богатые, так и развивающиеся. Так, в рейтинге для женщин четвертое место занял Вьетнам, а 11-е — Венесуэла.

Среди стран бывшего СССР лучшие позиции в рейтинге для мужчин занимает Эстония (73-е место), а в рейтинге для женщин — Беларусь (12-е место).

Замыкают рейтинг такие страны, как Сьерра-Леоне, Центрально-Африканская Республика и Лесото, где пенсионный возраст наступает значительно позже средней продолжительности жизни, до пенсии доживают только счастливчики. Так, в Лесото возраст выхода на пенсию — 70 лет, а средняя продолжительность жизни — 51 год для мужчин и 54,6 для женщин.

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