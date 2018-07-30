Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров

Эксперты поисковика вакансий Adzuna провели исследование, сравнив ожидаемую продолжительность жизни и возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в более чем 150 странах мира.

Фото: Fotodom.ru

Данные по продолжительности жизни предоставлены ВОЗ, а данные о пенсионном возрасте — ОБСЕ, Еврокомиссией, администрацией соцобеспечения США и другими источниками.

В результате получился рейтинг стран, наиболее привлекательных для пенсионеров. Первое место заняли ОАЭ, где возраст выхода на пенсию — всего 49 лет (и для мужчин, и для женщин), а средняя продолжительность жизни — 76,5 лет для мужчин и 78,7 лет для женщин.

Помимо ОАЭ, дольше всего мужчины живут на пенсии в Люксембурге (около 20 лет), Кувейте, Сингапуре, Бахрейне, Южной Корее и Франции (более 18 лет). А женщины-пенсионеры дольше всего получают пенсию в Кувейте, Бразилии, Вьетнаме (около 26 лет), Люксембурге, Южной Корее и Словении (более 24 лет).

Место в рейтинге Страна Продолжительность жизни на пенсии, мужчины Прододжительность жизни, мужчины Пенсионный возраст, мужчины 1 ОАЭ 27.5 76.5 49 2 Люксембург 20.1 80.1 60 3 Кувейт 18.9 73.9 55 4 Сингапур 18.8 80.8 62 5 Бахрейн 18.6 78.6 60 6 Южная Корея 18.5 79.5 61 7 Франция 18.5 80.1 61.6 8 Словения 18 78 60 9 Мальта 17.6 79.6 62 10 Катар 17.3 77.3 60 104 Россия сейчас 6.4 66.4 60 133 Россия после реформы 1.4 66.4 65 155 Сьерра-Леоне -7.5 52.5 60 156 ЦАР -8.3 51.7 60 157 Лесото -19 51 70

Россия в настоящее время занимает довольно привлекательное 20-е место в рейтинге для женщин, но после пенсионной реформы опустится на 77-е место.

А вот для мужчин-пенсионеров наступят совсем тяжелые времена: если сейчас средний россиянин живет около шести лет на пенсии, то в результате реформы сможет воспользоваться пенсией чуть больше года жизни. Надо ли говорить, что это средние показатели, и многие российские мужчины просто не доживут до пенсии. В рейтинге для мужчин Россия занимает сейчас 104-е место, но после реформы опустится на 133-е.

Место в рейтинге Страна Продолжительность жизни на пенсии, женщины Прододжительность жизни, женщины Пенсионный возраст, женщины 1 ОАЭ 29.7 78.7 49 2 Кувейт 26 76 50 3 Бразилия 25.9 78.9 53 4 Вьетнам 25.9 80.9 55 5 Люксембург 24.6 84.6 60 6 Южная Корея 24.6 85.6 61 7 Словения 24.4 83.7 59.3 8 Австрия 24.2 84.2 60 9 Панама 24.2 81.2 57 10 Франция 24.1 85.7 61.6 20 Россия сейчас 22.2 77.2 55 77 Россия после реформы 17.2 77.2 60 155 ЦАР -5.6 54.4 60 156 Сьерра-Леоне -6.2 53.8 60 157 Лесото -15.4 54.6 70

Любопытно, что среди самых благоприятных стран для пенсионеров, есть как развитые и богатые, так и развивающиеся. Так, в рейтинге для женщин четвертое место занял Вьетнам, а 11-е — Венесуэла.

Среди стран бывшего СССР лучшие позиции в рейтинге для мужчин занимает Эстония (73-е место), а в рейтинге для женщин — Беларусь (12-е место).

Замыкают рейтинг такие страны, как Сьерра-Леоне, Центрально-Африканская Республика и Лесото, где пенсионный возраст наступает значительно позже средней продолжительности жизни, до пенсии доживают только счастливчики. Так, в Лесото возраст выхода на пенсию — 70 лет, а средняя продолжительность жизни — 51 год для мужчин и 54,6 для женщин.

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