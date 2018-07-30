Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров

Эксперты поисковика вакансий Adzuna провели исследование, сравнив ожидаемую продолжительность жизни и возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в более чем 150 странах мира.
Данные по продолжительности жизни предоставлены ВОЗ, а данные о пенсионном возрасте — ОБСЕ, Еврокомиссией, администрацией соцобеспечения США и другими источниками.
В результате получился рейтинг стран, наиболее привлекательных для пенсионеров. Первое место заняли ОАЭ, где возраст выхода на пенсию — всего 49 лет (и для мужчин, и для женщин), а средняя продолжительность жизни — 76,5 лет для мужчин и 78,7 лет для женщин.
Помимо ОАЭ, дольше всего мужчины живут на пенсии в Люксембурге (около 20 лет), Кувейте, Сингапуре, Бахрейне, Южной Корее и Франции (более 18 лет). А женщины-пенсионеры дольше всего получают пенсию в Кувейте, Бразилии, Вьетнаме (около 26 лет), Люксембурге, Южной Корее и Словении (более 24 лет).
|
Место в рейтинге
|
Страна
|
Продолжительность жизни на пенсии, мужчины
|
Прододжительность жизни, мужчины
|
Пенсионный возраст, мужчины
|
1
|
ОАЭ
|
27.5
|
76.5
|
49
|
2
|
Люксембург
|
20.1
|
80.1
|
60
|
3
|
Кувейт
|
18.9
|
73.9
|
55
|
4
|
Сингапур
|
18.8
|
80.8
|
62
|
5
|
Бахрейн
|
18.6
|
78.6
|
60
|
6
|
Южная Корея
|
18.5
|
79.5
|
61
|
7
|
Франция
|
18.5
|
80.1
|
61.6
|
8
|
Словения
|
18
|
78
|
60
|
9
|
Мальта
|
17.6
|
79.6
|
62
|
10
|
Катар
|
17.3
|
77.3
|
60
|
104
|
Россия сейчас
|
6.4
|
66.4
|
60
|
133
|
Россия после реформы
|
1.4
|
66.4
|
65
|
155
|
Сьерра-Леоне
|
-7.5
|
52.5
|
60
|
156
|
ЦАР
|
-8.3
|
51.7
|
60
|
157
|
Лесото
|
-19
|
51
|
70
Россия в настоящее время занимает довольно привлекательное 20-е место в рейтинге для женщин, но после пенсионной реформы опустится на 77-е место.
А вот для мужчин-пенсионеров наступят совсем тяжелые времена: если сейчас средний россиянин живет около шести лет на пенсии, то в результате реформы сможет воспользоваться пенсией чуть больше года жизни. Надо ли говорить, что это средние показатели, и многие российские мужчины просто не доживут до пенсии. В рейтинге для мужчин Россия занимает сейчас 104-е место, но после реформы опустится на 133-е.
|
Место в рейтинге
|
Страна
|
Продолжительность жизни на пенсии, женщины
|
Прододжительность жизни, женщины
|
Пенсионный возраст, женщины
|
1
|
ОАЭ
|
29.7
|
78.7
|
49
|
2
|
Кувейт
|
26
|
76
|
50
|
3
|
Бразилия
|
25.9
|
78.9
|
53
|
4
|
Вьетнам
|
25.9
|
80.9
|
55
|
5
|
Люксембург
|
24.6
|
84.6
|
60
|
6
|
Южная Корея
|
24.6
|
85.6
|
61
|
7
|
Словения
|
24.4
|
83.7
|
59.3
|
8
|
Австрия
|
24.2
|
84.2
|
60
|
9
|
Панама
|
24.2
|
81.2
|
57
|
10
|
Франция
|
24.1
|
85.7
|
61.6
|
20
|
Россия сейчас
|
22.2
|
77.2
|
55
|
77
|
Россия после реформы
|
17.2
|
77.2
|
60
|
155
|
ЦАР
|
-5.6
|
54.4
|
60
|
156
|
Сьерра-Леоне
|
-6.2
|
53.8
|
60
|
157
|
Лесото
|
-15.4
|
54.6
|
70
Любопытно, что среди самых благоприятных стран для пенсионеров, есть как развитые и богатые, так и развивающиеся. Так, в рейтинге для женщин четвертое место занял Вьетнам, а 11-е — Венесуэла.
Среди стран бывшего СССР лучшие позиции в рейтинге для мужчин занимает Эстония (73-е место), а в рейтинге для женщин — Беларусь (12-е место).
Замыкают рейтинг такие страны, как Сьерра-Леоне, Центрально-Африканская Республика и Лесото, где пенсионный возраст наступает значительно позже средней продолжительности жизни, до пенсии доживают только счастливчики. Так, в Лесото возраст выхода на пенсию — 70 лет, а средняя продолжительность жизни — 51 год для мужчин и 54,6 для женщин.
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