Белорус объявил Советскую армию преступной

Малоизвестными и сенсационными фактами о деятельности Советского Союза на территории Афганистана поделился известный белорусский блогер Максим Мирович.
По словам белоруса, СССР задумал ввести войска в Афганистан задолго до 1979 года. Специально для этого, заявил Максим Мирович, советские инженеры и строили дорогу в Кабул, столицу ближневосточного государства.
Многие постройки, разрушенные солдатами Советской Армии в период Афганской войны, заявляет белорусский блогер, не восстановлены до сих пор. По словам Мировича, то, что русские в Афганистане оставляли после себя школы и дороги, полнейший бред.
Мирович уверяет, что в Афганистане до сих пор существуют десятки поселений, в которые местные жители и не думают соваться — большинство территорий так и не было разминировано после войны.
Досталось от белорусского блогера и советской технике тех времен. По его мнению, Т-55 и Т-34 — полнейший хлам. Мирович заявил, что нечего говорить о военной технике, если у солдат не было нормального снаряжения, удобной обуви и сколь бы то ни было практичных рюкзаков.
Напомним, что Советская война в Афганистане длилась целых десять лет. Военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан начался в 1979 году и закончился в 1989. Волнения и боевые действия на территории страны начались непосредственно в 1973 году и продолжаются до сих пор.
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