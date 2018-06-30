Больше не отравлено: военные Великобритании устроят торжество в Солсбери

В следующем году День вооруженных сил Великобритании отпразднуют в месте, где отравили Скрипалей. Так власти хотят выразить признательность всем тем, кто ликвидировал последствия отравления экс-шпиона Скрипаля и его дочери.
О таком решении объявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Она поблагодарила военных за участие в операции, а также "за исключительное мужество и службу", передают "Вести". Сейчас 200 представителей военно-воздушных сил, а также сухопутных войск заняты в восстановительных работах в Солсбери.
Ранее "Правда.Ру" писала, в начале марта в Скрипаля, осужденного за госизмену и позже переданного в Великобританию, и его дочь Юлию нашли без сознания. Специалисты ОЗХО отметили, что выявление отравляющего вещества займет время. Однако Лондону хватило нескольких часов, чтоб обвинить в произошедшем Москву.
За этим последовала высылка 23 российских дипломатов и заморозка всех двусторонних контактов на высшем уровне. РФ повторила поступок Англии.
Расследование до сих пор продолжается.
Надо признать, что британские власти как в воду глядели, когда предусмотрели в штате провинциальной больницы специалистов по борьбе с последствиями отравления боевыми отравляющими веществами, в том числе и того самого А-234.
Если же рассматривать версию причастности российских спецслужб, то возникают следующие вопросы. Почему для акции выбран "тихий пенсионер" и помилованный президентом Скрипаль, а не предатели, находящиеся в розыске и осужденные российским судом - например, Гордиевский - бывший заместитель по политической линии резидента разведки СССР в Лондоне. Почему выбран столь экзотический метод убийства и третий, почему Скрипаль все же выжил?
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