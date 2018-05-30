"Масштабное наступление ИГ* на Пальмиру" назвали вымыслом



Новая тактика и новые цели ИГИЛ

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Информацию о том, что террористическая группировка "Исламское государство"* напала на позиции сирийской армии в провинции Хомс, опроверг полевой командир вооруженных проправительственных формирований в Сирии.

СМИ сообщили о наступлении ИГ* в пустыне провинции Хомс в направлении Пальмиры.

"Ни одна из позиций сирийской армии в провинции Хомс не подвергалась нападениям ИГ* или кого-нибудь другого. Сообщения об этом полностью не верны", — заявил командир. По словам военнослужащего, последняя атака боевиков была на прошлой неделе. Тогда группировка ИГ* напала на сирийскую армию в районе поселения Хмейма. Территория находится в 160 км от Пальмиры на восточной границе провинции Хомс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новой "столицей" ИГ* рискует стать Тунис. Контингент ИГ* в Тунисе продолжает увеличиваться. Сюда стекаются боевики, покинувшие Сирию, Ирак, Ливию, Алжир и Египет. Немало сторонников ИГ* и в самом Тунисе: согласно рейтингу Soufan Group, Тунис находится на четвертом месте по поставкам кадров в ИГИЛ* во всем мире. Стоит напомнить, что один из основателей "Исламского государства" как раз является выходцем из этой республики. Увеличение численности радикалов в Тунисе и их активизация, говорят о том, что на Ближнем Востоке можно ожидать нового витка обострения ситуации. А сам Тунис может стать следующей главной базой "Исламского государства"*, после поражения, которое радикалы потерпели в Сирии.

*ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство" — организация, запрещенная в России.