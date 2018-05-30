МВД Украины усомнилось в быстром раскрытии убийства Бабченко

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко прокомментировал убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. На своей странице в Facebook он написал, что обещать быстрого раскрытия преступления не будет. При этом, если информация появится, до общества она будет донесена оперативно.
Между тем, как сообщает ТАСС, руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что убийцей Аркадия Бабченко является профессиональный киллер. Однако он усомнился в том, что тот мог сам спланировать преступление.
По словам начальника управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко, в качестве главной версии убийства Бабченко на сегодняшний день рассматривается профессиональная деятельность журналиста.
Аркадий Бабченко работал в российских СМИ до 2017 года, затем он жил в Чехии и Израиле, а с августа 2017-го осел в Киеве, где вел программу на телеканале ATR.
Читайте также:
Кому выгодно убийство Аркадия Бабченко?
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.