МВД Украины усомнилось в быстром раскрытии убийства Бабченко

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко прокомментировал убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. На своей странице в Facebook он написал, что обещать быстрого раскрытия преступления не будет. При этом, если информация появится, до общества она будет донесена оперативно.

фото: commons.wikimedia.org

Между тем, как сообщает ТАСС, руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что убийцей Аркадия Бабченко является профессиональный киллер. Однако он усомнился в том, что тот мог сам спланировать преступление.

По словам начальника управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко, в качестве главной версии убийства Бабченко на сегодняшний день рассматривается профессиональная деятельность журналиста.

Аркадий Бабченко работал в российских СМИ до 2017 года, затем он жил в Чехии и Израиле, а с августа 2017-го осел в Киеве, где вел программу на телеканале ATR.

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