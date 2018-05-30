Sky News: Англия шокирована смертностью среди молодых мужчин на севере страны

Молодые люди на севере Англии живут гораздо меньше своих соотечественников с юга. Наркотики, алкоголь, самоубийства — факторы, что способствуют этой удручающей статистике. Также огромный процент молодого мужского населения на севере Англии умирает от рака и сердечных заболеваний.

С помощью исследователей из Манчестерского университета Sky News разработала детальную картину разрыва в здоровье, который существует между жителями Юга и Севера Англии.

Исследование показывает, что к концу прошлого века было очень мало различий между смертностью на Юге и Севере страны. Но к 2016 году обнаружился разрыв: в среднем, каждый год на Севере умирало больше на 1117 мужчин в возрасте от 25 до 44 лет, чем на Юге.

Доктор Эван Контопантелис из Манчестерского университета заявил: "Числа, как мы считаем, поразительные. Еще в 1990 году наметилась тенденция, что привела к увеличению смертности мужского населения на Севере на 50 %".

Исследование показывает, что между Севером и Югом существует глубокий разрыв. Исследователи наблюдают возврат к ситуации, имевшей место в 80-ых годах прошлого века, когда на Севере Англии закрылись многие предприятия и резко подскочил уровень безработицы.

Исследователи пришли к выводу, что разрыв в уровне жизни южан и северян напрямую зависит от стратегии финансирования в Англии. В настоящее время гораздо больше денег инвестируется в Лондон и близлежащие районы, когда как более нуждающийся и бедный Север получает лишь крохи.

Доктор Контопантелис считает, что правительству Англии необходимо решить вопрос с финансированием Севера и Юга страны раз и навсегда и как можно быстрее.

"Север как никогда нуждается в инвестициях, умном капиталовложении. Нужно вкладывать больше денег в образование, инфраструктуру. Но правительство, к сожалению, до сих пор слишком централизованно, слишком сосредоточенно на южном побережье и не направляет достаточных инвестиций на Север страны. Если мы хотим изменить это серьезное социальное неравенство, необходимо принимать шаги в этом направлении прямо сейчас".

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