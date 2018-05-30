Минтранс США в бешенстве: Россия закрыла небо американским лайнерам

В США ужесточены требования к трем российским авиакомпаниям. Об этом речь идет в приказе, размещенном на сайта Минтранспорта США. В качестве причины они назвали действия российских властей, которые якобы отклонились "от режима взаимности", когда отказались дать разрешение грузовым авиаперевозчикам США на пересечение российского воздушного пространства, вместо этого в одностороннем порядке поменяв маршрут на расположенную восточнее точку прибытия в воздушное пространство России.

В Министерстве утверждают, что такие действия привели к серьезному нарушению грузового авиасообщения между Европой и Азией.

В соответствии с новыми требованиями, не менее чем за 30 дней до полета компании "Аэрофлот", "Якутия" и "ЭйрБриджКарго" должны отправлять карты всех "комбинированных и грузовых" рейсов, хотя бы одним из пунктов назначения которых являются аэропорты США. Также необходимо проинформировать о продолжительности, частоте, времени вылета и прибытия и типе используемого оборудования.

Еще в середине апреля была обнародована информация, что подходит к концу срок транзитных разрешений для американских авиакомпаний. Тогда Госдеп США заявил о том, что Министерство транспорта России перенесло переговоры по вопросу продления разрешений, действовавших до мая.

Разрешения на три из четырех маршрутов были продлены до октября. Между тем Максим Соколов, занимавший на тот момент пост министра транспорта, заявил, что в ближайшее время планируются переговоры с США по четвертому маршруту.

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