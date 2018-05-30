Иран предложил французской Total не юлить насчет санкций

Иран дал французской нефтяной компании Total 2 месяца, чтобы добиться от Вашингтона разрешения на продолжение работы в стране. Об этом заявил глава Министерства нефти Бижан Зангане.
Он также добавил, что если французы не останутся в Иране, то их разработкой проекта "Южный Парс 11" перейдет китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).
Отметим, что в мае Total оповестил о выходе из иранского проекта, при условии, что у нее не будет спецразрешения руководства Соединенных Штатов, именно этот документ застраховал бы фирму от санкций.
Напомним, 8 мая лидер США Дональд Трамп заявил о выходе страны из соглашения с Ираном по ядерной программе. Оно было достигнуто в 2015 году благодаря посредничеству 6 стран: России, США, Британии, Китая, Франции, Германии. Кроме того, американский лидер восстановил запретные меры против Ирина, а также государств, имеющих с ним бизнес-контакты.
В июле 2017 года национальной иранской нефтяной компанией был подписан договор с Total на один миллиард долларов, согласно документу компания разрабатывала фазу 11 "Южного Парса". В договоре также прописано, что если французы оставят проект, то их место займет китайская CNPC, а вместе с этим и долю в проекте — 50,1%. На данный момент Китаю принадлежит лишь 30%, а 19,9 иранской компании Petropars.
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