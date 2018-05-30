Китай: США вздрогнут об убийственной мощи русской "Булавы"

В Китае считают, что успешные запуски межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" демонстрируют мощь России как морской державы. Ракеты поразили цели на расстоянии более 5000 км. Об этом пишет издание East Day.

Фото: mil. ru

Всего было проведено 26 испытаний. Ракеты "Булава" имеют внушительные характеристики. Российская МБР может нести от четырех до шести гиперзвуковых боеголовок. Она проходит 9,3 тысяч километров и наносит удар точно в цель, диаметр которой 250 метров. 16 таких ракет могут доставить субмарины класса "Борей". Следовательно, ВМФ России способен применить в бою с противником сотни боеголовок. В планах у России создать еще 8 подобных субмарин.

"На данный момент только четыре подлодки служат в Северном флоте РФ и Тихоокеанских ВМС РФ. В будущем поступление крейсера "Юрий Долгорукий" на службу и проведение запуска ракет проекта "Булава" заставят США дрожать от ужаса", — уверены в East Day.

Ранее "Правда.Ру" писала о ходе испытаний межконтинентальных баллистических ракет "Булава". По словам капитана 1 ранга запаса Василий Дандыкин, эти ракеты опережают на несколько десятилетий партнеров из США. "Булава" может дать фору американским аналогам UGM-133A Trident II (D5). Ганс Кристенсен, Глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США сделал расчет и пришел к выводу, что общая мощность залпа из четырех ракет, выпущенных из атомного подводного крейсера "Юрий Долгорукий", а это 2,4 тысячи килотонн, эквивалентна мощности 160 бомб, сброшенных на Хиросиму.

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