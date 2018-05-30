Китай: США вздрогнут об убийственной мощи русской "Булавы"

В Китае считают, что успешные запуски межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" демонстрируют мощь России как морской державы. Ракеты поразили цели на расстоянии более 5000 км. Об этом пишет издание East Day.
Всего было проведено 26 испытаний. Ракеты "Булава" имеют внушительные характеристики. Российская МБР может нести от четырех до шести гиперзвуковых боеголовок. Она проходит 9,3 тысяч километров и наносит удар точно в цель, диаметр которой 250 метров. 16 таких ракет могут доставить субмарины класса "Борей". Следовательно, ВМФ России способен применить в бою с противником сотни боеголовок. В планах у России создать еще 8 подобных субмарин.
"На данный момент только четыре подлодки служат в Северном флоте РФ и Тихоокеанских ВМС РФ. В будущем поступление крейсера "Юрий Долгорукий" на службу и проведение запуска ракет проекта "Булава" заставят США дрожать от ужаса", — уверены в East Day.
Ранее "Правда.Ру" писала о ходе испытаний межконтинентальных баллистических ракет "Булава". По словам капитана 1 ранга запаса Василий Дандыкин, эти ракеты опережают на несколько десятилетий партнеров из США. "Булава" может дать фору американским аналогам UGM-133A Trident II (D5). Ганс Кристенсен, Глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США сделал расчет и пришел к выводу, что общая мощность залпа из четырех ракет, выпущенных из атомного подводного крейсера "Юрий Долгорукий", а это 2,4 тысячи килотонн, эквивалентна мощности 160 бомб, сброшенных на Хиросиму.
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