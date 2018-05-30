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Источник Правда.Ру

Хроника: как Израиль разбомбил сектор Газа

Мир

30 мая ВВС Израиля в качестве ответа на минометный обстрел в ночь на среду атаковали в секторе Газа нескольких десятков военных объектов ХАМАС.

Хроника: как Израиль разбомбил сектор Газа. 387466.jpeg

Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны страны. Причем, израильские ВВС также нанесли удары по подпольным предприятиям по изготовлению снарядов и лагерям подготовки.

Отметим, что это стало "второй волной" ответных мер на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

Как пишет ИА Интерфакс, в ходе прошлого удара армия обороны Израиля разрушила тоннель, которым пользовались боевики ХАМАС. А последняя серия ударо по анклаву была направлена на другие цели.

Сообщается, что в ходе первой ответной атаки авиация бомбила 35 объектов  боевиков ХАМАС, которые ранее ударили по территории страны 70 ракетами.

Что характерно, большинство из них была перехвачены установками ПРО «Железный купол». 

Отметим, что в последнее время Израиль регулярно стреляет по территориям соседних государств. 10 мая израильские ВВС выпустили ракеты по иранским военным объектам в Сирии. Обстрел велся в ответ на удары иранских сил "Аль-Кудс" по местам дислокации израильских войск на Голанских высотах.

Организация ХАМАС признана рядом западных стран террористической. Она выступает за освобождение не только сектора Газа и Западного берега реки Иордан, перешедших под контроль Израиля в 1967 году, но и других территорий, считающихся палестинскими. В отличие от Организации освобождения Палестины (ООП), идеология ХАМАСа предполагает также дальнейшее объединение Палестины с соседними странами и построение единого мусульманского государства.

По словам представителя политбюро ХАМАС Сами Хатера, отношения между движением и Россией "находятся на новом этапе". "Россия может предпринять положительные шаги для достижения межпалестинского единства", - заметил он после визита в Россию в 2017 году.

Москва, согласно резолюции 1947 года, рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим - столицы Государства Израиль.

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Темы израиль сектор газа
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